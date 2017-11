La chaîne américaine NBC diffusera une série adaptée du film "Bad Boys 2"

La chaîne américaine NBC vient de commander un pilote de la série adaptée du film "Bad Boys". La série se concentrera sur le personnage de Syd Burnett, la soeur de Marcus Burnett. Au casting, Gabrielle Union reprendra le rôle de Syd Burnett qu'elle jouait à l'affiche du film "Bad Boys 2", il y a 14 ans.

D'après Deadline, Syd sera détective à Los Angeles et devra travailler avec une nouvelle partenaire, Nancy McKenna. Les deux femmes ne s'entendront pas à cause de leurs modes de vie différents. En effet, Syd Burnett, qui cache un lourd secret, a une vie totalement débridée. Tout les sépare.

Le producteur exécutif sera Jerry Bruckheimer, producteur de "Bad Boys 2" et les auteurs de la série "Blacklist" Brandon Margolis et Brandon Sonnier auront la tâche d'écrire le scénario du pilote.

