La série culte "24 Heures Chrono" revient sur le petit écran mais avec une femme en personnage principal

La chaîne Fox cherche à renouer avec le succès qu'a eu la série "24 heures chrono". Pour y parvenir, la chaîne américaine a décidé de lancer une version féminine de la série, sans Jack Bauer. Alors que l'intrigue de la série se passait dans un univers de cellule anti-terroriste, cet été, le président de Fox David Madden avait annoncé que la variante se déroulera "dans un autre lieu du même style".

Selon le site Deadline, la série suivra une "femme procureur qui découvre une conspiration dans le système judiciaire et doit travailler contre la montre pour sauver un condamné à mort, confronté à une exécution imminente. Un innocent qu'elle a en plus... contribué à faire condamner !".

Concernant l'écriture, les scénaristes qui travaillaient déjà sur la série Howard Gordon et Brian Grazer s'allieront à Jérémy Doner, connu pour "L'arnarcoeur" et "The Killing", auront la mission de captiver les téléspectateurs de la chaîne Fox.

Fox espère faire oublier le flop de sa série "24 Legacy", aussi inspirée de "24 heures chrono", qui reprenait la même histoire en changeant les personnages et qui a été annulée au bout d'une saison seulement.

