EXCLU - Quand le JT de TF1 critique sur Twitter la "Nouvelle Star" d'M6 et réclame le retour d'André Manoukian

Surprise ce matin sur le compte Twitter du JT de TF1, un commentaire réagissant à une émission d'M6, et plus particulièrement la "Nouvelle Star".

Sur ce compte officiel de la Une, on peut lire en effet: "Le jury de la Nouvelle Star peine à convaincre...", avec le hashtag "#RendeznousManoukian".

Il est rare de voir une chaîne et en particulier le compte d'un journal télévisé critiquer les programmes d'une chaîne concurrente.

Mais l'affaire ne s'arrête pas là car ce tweet redirige alors vers un article rédigé sur le site de LCI très critique envers le programme qui a fait son retour sur le petit écran hier soir.

Du côté de M6, ce tweet n'est pas passé inaperçu. Le directeur de la communication des programmes de la chaîne a d'ailleurs répondu:

"Tu es mignon @TF1LeJT de regarder M6 ... on peut t'appeler pour te proposer des invités ?".