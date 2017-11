Le New York Times approche les 2,5 millions d'abonnés en ligne avec des bénéfices en hausse par rapport à l'année dernière

Le New York Times comptait près de 2,5 millions d'abonnés à ses produits en ligne à la fin du troisième trimestre et ses recettes publicitaires dans ce secteur ont progressé de 11% entre juillet et septembre, selon des résultats publiés mercredi.

Le quotidien américain a vu le nombre de ses abonnements exclusivement en ligne progresser de 154.000 à 2,487 millions sur le troisième trimestre. Sur un an, la hausse est de 59%.

Il s'agit d'un rythme supérieur à celui du trimestre précédent (114.000) mais inférieur à celui du 1er où, porté par l'élection de Donald Trump, il avait atteint 348.000.

Si les recettes publicitaires en ligne ont progressé, celles pour l'édition papier ont baissé de 20,1%. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,1% à 385,6 millions de dollars avec une progression des revenus provenant des abonnements de 13,6%. En revanche, les revenus publicitaires ont baissé de 9%.

Le bénéfice net a atteint 32,2 millions de dollars pour 406.000 dollars un an plus tôt.

Le groupe a indiqué mercredi qu'il s'attendait à un nouveau recul de l'ordre de 10% de ses recettes publicitaires au 4e trimestre mais à une hausse de 10% des revenus provenant de ses abonnements.

