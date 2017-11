Audiences: Les après-midi de France 2 boostés par le jour férié - Plusieurs records

A 13h50, Faustine Bollaert présentait hier une émission de témoignages. "Ca commence aujourd'hui" a attiré 840.000 téléspectateurs, soit 7,3 % du public. Un record d'audience pour le programme.

Ensuite, à 14h55, France 2 proposait trois numéros de "Affaire conclue", l'émission présentée par Sophie Davant. Le premier numéro a réuni 570.000 téléspectateurs et 5,7 % du public. A 16h00, le deuxième épisode a captivé 700.000 personnes et 7,3 % de part de marché. Enfin, à 17h00, le troisième numéro a réuni 742.000 téléspectateurs et 6,8 % de part de marché.

A 17h55, France 2 misait sur un jeu. "Tout le monde a son mot à dire", présenté par Sidonie Bonnec et Olivier Minne, a réuni 903.000 téléspectateurs et 6,3 % de part de marché. Il s'agit d'un record historique d'audience pour le programme.

.