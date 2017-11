Hier après-midi sur France 2, Faustine Bollaert présentait "Ça commence aujourd'hui" et s'intéressait aux orphelins.

Parmi les témoins, cet homme qui a perdu ses parents lorsqu'il avait 9 ans. Quarante ans plus tard, la blessure est toujours intacte et quand il raconte le jour où il a appris le drame, l'émotion remonte et sa détresse est toujours palpable.

