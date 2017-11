Tout de suite Morandini sur CNews: Spécial Plus belle la vie avec Laurent Keruzoré et Frank Borde - Nouvelle Star: Le débrief

A partir de 11h en direct et en simultanée sur CNews et Non Stop People, Morandini Live vous propose de décrypter pendant une heure toute l'actualité des médias. Dès le début de l'émission, le point complet sur les audiences, mais également le zapping pour ne rien rater de la télé et le journal des médias.

Au sommaire également:

- Spéciale Plus belle la vie avec Laurent Keruzoré et Frank Borde alias le juge Estève. Les 2 acteurs vedettes ont accepté de venir parler sans langue de bois de l'épisode exceptionnel de ce soir à 20h25 sur France 3 qui voit le retour du juge alors que celui-ci était censé être mort !

- Nouvelle Star: le débrief de la nouvelle version ! L’animation, les candidats, les jury, les chanteurs… Notre chroniqueur Mathieu Gérard va tout décrypter pour vous

- Rencontre avec le nouveau roi de l’humour à la télé. Nicolas Canteloup, c’est lui. Catherine et Liliane c’est encore lui ! François Xavier de maison c’est aussi lui… Et ils sont nombreux a être dans son écurie. « Lui » c’est Jean-Marc Dumontet, un producteur de l’ombre que nous avons rencontré qui nous a accordé une interview exclusive.