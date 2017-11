Accusé à son tour d'agression, Dustin Hoffman présente ses excuses et affirme: "Cela ne correspond pas à ce que je suis"

Dans un témoignage publié par le Hollywood Reporter, l'écrivaine américaine Anna Graham Hunter accuse Dustin Hoffman d'agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés en 1985, sur le tournage d'un téléfilm.

Assistante stagiaire de 17 ans à l'époque, elle raconte les comportements déplacés de l'acteur aux deux Oscars dans des courriers adressés à sa sœur.

Celle qui est depuis devenue écrivaine a livre son témoignage au Hollywood Reporter: "Le premier jour, il m'a demandé de lui masser les pieds ; ce que j'ai fait. Il aimait flirter ouvertement, il m'a attrapé le cul, il m'a parlé de sexe". "Un matin, je suis allée dans sa loge pour prendre sa commande du petit-déjeuner. Il m'a regardé et a souri, il a pris son temps et a dit :

"Je vais prendre un œuf dur et un clitoris à la coque". J'étais sans voix. Je suis partie aux toilettes et j'ai pleuré." Dans son témoignage, Anna Graham Hunter évoque d'autres scènes de violences sexuelles entre Dustin Hoffman et d'autres jeunes femmes présentes sur le tournage. Contacté par la rédaction du Hollywood Reporter, Dustin Hoffman a présenté ses excuses : "J'ai le plus grand respect pour les femmes et je suis profondément désolé que ce que j'ai pu faire ait pu la mettre dans une situation inconfortable. Je suis désolé. Cela ne correspond pas à ce que je suis."