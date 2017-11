Attaque terroriste à Manhattan - Donald Trump souhaite dans un tweet la peine de mort pour l'inculpé Sayfullo Saipov

Le président américain Donald Trump a estimé que l'homme inculpé pour l'attaque terroriste dans Manhattan mardi méritait la peine de mort. Ses actes lors de la soirée d'Halloween ont fait 8 morts.

"Le terroriste de New York était satisfait et a demandé à afficher le drapeau du groupe terroriste Etat islamique dans sa chambre d'hôpital. Il a tué 8 personnes et grièvement blessé 12. IL DEVRAIT ETRE CONDAMNE A MORT!", a commenté dans un message posté sur Twitter cette nuit le Président des Etats Unis, Donald Trump.

La peine de mort est autorisée dans 31 des 50 Etats américains, mais ce n'est pas le cas dans l'Etat de New York où Sayfullo Saipov a été inculpé. A

près son carnage, l'homme de 26 originaire d'Ouzbékistan a été blessé par balles par la police qui l'a ensuite appréhendé. Il a survécu à son hospitalisation et a été inculpé par le parquet fédéral de Manhattan pour terrorisme.