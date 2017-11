Nouvelle Star: Voici pourquoi les jurés mais aussi les téléspectateurs ont fondu en larmes hier soir face à un candidat - Vidéo

C'est un jeune garçon venu du Venezuela et qui a gagné un prix grâce à un concours organisé par l'alliance Française. Dès les premières minutes de sa prestation, hier soir il a bouleversé les téléspectateurs avec son sourire et sa simplicité, mais surtout avec son histoire: "J'adore le Français que j'apprend depuis 5 ans avec les chansons. Je voudrai pouvoir rester en France, car c'est très dur dans mon pays à cause de la violence et même quand tu travailles, tu as d mal à trouver de quoi manger".

Des propos qui ont jeté immédiatement un froid parmi les autres candidats qui regardaient le candidat sur un écran.

Quand à Coeur de pirate, elle a totalement craqué, fondant en larmes...

Regardez