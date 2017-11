DERNIERE MINUTE: Le Maire de New York assure que le marathon prévu dimanche aura bien lieu avec une sécurité renforcée malgré l'attaque d'hier

Lors d'une conférence de presse, Bill de Blasio a mentionné une attaque "odieuse" qui a "visé les États-Unis d'Amérique, qui a visé New York, qui a visé notre peuple" et qui a tenté de "saper le moral, de tuer et prendre des vies". Il a également indiqué que l'attentat a visé "à briser nos valeurs, notre morale". "Cette attaque visant des personnes innocentes vise à faire croire aux New-Yorkais qu'ils ne peuvent plus vivre tranquilles."

"Mais nous ne nous laisserons pas démoraliser, déstabiliser", a affirmé le maire de la ville, réaffirmant que le marathon de Manhattan sera maintenu dimanche matin et se félicitant des fêtes de Halloween, hier soir, malgré le contexte.

De son côté, me chef de la police de New York, James P. O'Neill a tenu une conférence de presse cet après-midi aux côtés du maire de la ville, Bill de Blasio. Après avoir remercié "la police de l'État", confié que les autorités n'avaient "pas encore toutes les réponses". "L'enquête se poursuit. [...] Nous allons surement en apprendre davantage aujourd'hui et dans les jours qui suivent", a-t-il ajouté. "Il y aura le marathon de New York la semaine prochaine et nous serons tous la pour applaudir les coureurs. Nous travaillons en ensemble d’arrache-pied pour empêcher que ce genre de choses arrivent", a conclut également James P. O'Neill.

Dimanche 5 novembre 2017, plus de 50 000 coureurs prendront le départ du marathon de New York, le plus prestigieux marathon au monde. Le parcours de l’édition 2017 est identique au parcours de l’édition précédente. Comme chaque année, le départ sera donné sur Staten Island avec le formidable franchissement du pont Verrazano-Narrows, le pont qui garde l’entrée de la baie de New York. Les coureurs remonteront alors Brooklyn avant d’entrer dans le Queens. L’entrée dans Manhattan se fera au 25ème kilomètre, avec le franchissement d’un autre pont mythique, le Queensboro Bridge. Les coureurs remonteront alors la First Avenue pour une rapide incursion dans le Bronx. Retour dans Manhattan un peu avant le 35ème kilomètre. Le parcours empruntera la célèbre Fifth Avenue avant un dernier effort dans Central Park. Cette année encore, la ligne d’arrivée se trouvera à quelques pas de Strawberry Fields.