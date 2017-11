EXCLU - Myriam Abel (Gagnante Nouvelle Star 3): "Shy'm est obligée d'être animatrice sur M6 car elle ne vend plus de disques !" - Regardez

Ce matin, Myriam Abel était l'invitée de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. La gagnante de la troisième saison de "La Nouvelle Star" est notamment revenue sur le retour du télé-crochet, ce soir sur M6, et sur sa carrière.

"Je continue toujours à chanter. J'étais chanteuse professionnelle avant la Nouvelle Star. Je chante à l'étranger, dans les grands palaces à Paris", a-t-elle déclaré en précisant qu'elle va partir à Pékin pendant une semaine avec Stephan Rizon, le gagnant de la première saison de "The Voice".

"Il faut arrêter de dire que l'on galère. Ce n'est pas parce qu'on ne passe pas à la télé qu'on n'est pas des chanteurs professionnels, des chanteurs heureux. Shy'm, elle ne vend plus de disque. Elle est obligée d'être animatrice. Moi, je suis chanteur H-24. Point barre ! [...] On chante plus souvent que Shy'm, qui est obligée d'être animatrice parce qu'elle n'a plus les moyens de vendre de disques", conclut la chanteuse en indiquant "gagner plus d'argent qu'à l'époque de la Nouvelle Star".

