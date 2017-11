Profitez du jour férié pour découvrir tout de suite Morandini sur CNews: Spécial Nouvelle Star - Dupont-Aignan attaque Barthès - Humour à la TV

A partir de 11h en direct et en simultanée sur CNews et Non Stop People, Morandini Live vous propose de décrypter pendant une heure toute l'actualité des médias. Dès le début de l'émission, le point complet sur les audiences, mais également le zapping pour ne rien rater de la télé et le journal des médias.

Au sommaire également:

- Le retour de la Nouvelle Star ce soir sur M6: page spéciale. Dossier complet sur le retour très attendu de cette émission qui a marqué l'histoire de la télé. Nous recevrons Myriam Abel qui a gagné la saison 3 de cette émission. nous parlerons avec elle des coulisses de ce programme et son regard sur ce retour. Reportage également sur la nouvelle version du programme. Et débat en direct, sur ce retour: Bonne ou mauvaise idée ?

- La colère de Nicolas Dupont-Aignan contre Yann Barthes. L’homme politique veut attaquer en justice l’animateur de quotidien sur TMC. Retour sur les origines de ce conflit.

- La suspension immédiate de la série "House of cards" annoncé hier soir par la production.

- Dossier: L'humour, nouvelle recette miracle pour faire de l'audience à la télé ? Les one man show d’humoriste cartonnent à la télé, les humoristes sont dans toutes les émissions, les programmes courts, sans parler du théâtre de boulevard qui a fait un retour en force sur le petit écran. Pourquoi ce succès ? Y a-t-il un secret ? Pour en parler Philippe Chevallier du duo Chevallier- Laspales sera avec nous et Florian Hessique pour le programme court humoristique "A votre service"