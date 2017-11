Attaque à New York: Voici le résumé en 60 secondes de ce qui s'est passé hier en plein coeur de Manhattan - Vidéo

Un homme a fauché mardi des cyclistes dans "un acte de terrorisme" qui a fait huit morts et plus d'une dizaine de blessés à Manhattan, a annoncé le maire de New York Bill de Blasio.

"Sur la base des informations immédiatement disponibles, c'était un acte de terrorisme" a déclaré le maire démocrate, lors d'une conférence de presse sur les lieux de l'accident, au sud-ouest de Manhattan, en présence du chef de la police new-yorkaise et du gouverneur de l'Etat de New York.

Selon la police, l'assaillant a exhibé des armes et a alors été abattu par les forces de l'ordre. Il s'est avéré par la suite que les armes du conducteur étaient des armes factices.

Voici le résumé en 60 secondes de ce qui s'est passé hier soir au coeur de Manhattan