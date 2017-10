Agression: Netflix annonce la suspension immédiate des tournages de la série "House of Cards" près les révélations visant son acteur principal Kevin Spacey

La plateforme de vidéo en ligne Netflix a annoncé mardi la suspension de la production de la série "House of Cards", après les révélations de harcèlement sexuel visant son acteur principal, Kevin Spacey. Le géant de la vidéo à la demande a décidé conjointement avec le producteur de la série, Media Rights Capital, d'arrêter la production "jusqu'à nouvel ordre, pour (se) donner le temps d'examiner la situation et de répondre à toute inquiétude des acteurs et de l'équipe", selon une déclaration transmise à l'AFP.

Lundi, les deux partenaires avaient déjà annoncé que la sixième saison de "House of Cards", qui était jusqu'ici en cours de production pour une mise en ligne en 2018, serait la dernière de la série. Dans un entretien publié dimanche par le site Buzzfeed, l'acteur Anthony Rapp, 46 ans aujourd'hui mais seulement 14 à l'époque, a raconté comme Kevin Spacey s'était jeté sur lui lors d'une soirée dans son appartement de Manhattan.

La victime présumée a expliqué avoir réussi à lui échapper en se réfugiant dans la salle de bains. L'acteur de 58 ans avait réagi en présentant ses excuses à Anthony Rapp, tout en révélant, au passage, son homosexualité, séquence qui lui a valu une avalanche de critiques à Hollywood et sur les réseaux sociaux.

Ces révélations s'inscrivent dans la lame de fond qu'a déclenchée le scandale Harvey Weinstein, accusé par plus de 80 femmes de harcèlement, agressions sexuelles et viols.

A Londres, où Spacey dirigea de 2004 à 2015 le théâtre Old Vic, certains ont laissé entendre que l'acteur faisait l'objet de rumeurs depuis longtemps. Mardi, les responsables de ce prestigieux théâtre se sont dits "profondément consternés" par les révélations visant Kevin Spacey. Ils ont également appelé toutes les personnes qui auraient "une plainte qu'(ils n'auraient) pas pu exprimer" auparavant à se faire connaître.

Lancée en 2013, la série "House of Cards" a permis à Netflix de s'imposer comme un acteur majeur de la production télévisée, une gageure jusqu'ici pour une plateforme de diffusion en ligne. Elle a remporté sept Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, et valu à Kevin Spacey un Golden Globe en 2015.

Les International Emmy Awards, qui récompensent chaque année les productions télévisées non-américaines, ont annoncé lundi qu'ils renonçaient à remettre à l'acteur américain un prix spécial lors de leur cérémonie annuelle, le 20 novembre, comme prévu initialement.