Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson veulent saisir le CSA contre Yann Barthès qu'ils accusent d'avoir voulu saboter leur site internet

Sur le site du Figaro, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson veilent saisir le CSA contre Yann Barthès et son émission quotidien sur TMC.

Pour les créateurs de l'association «Les Amoureux de la France» , l'animateur de TMC a voulu «saboter» leur site internet .

Ils expliquent dans un communiqué commun: «Notre démocratie ne peut vivre sereinement si un animateur de télévision utilise une chaine pour mener son propre combat politique.»

Leur colère est apparue le vendredi 27 octobre lorsque Yann Barthès a, selon eux, «appelé au sabotage» du site internet de leur association, présenté comme une «plateforme citoyenne», un site sur lequel il est proposé de répondre à plusieurs questions destinées à connaître l'avis des Français pour établir une plateforme politique.

Dans son émission, Yann Barthès a donc proposé d'aller sur le site internet et de donner des réponses opposées à la réalité et à ce que chacun peut penser.

"Exemple: ‘je pense qu'il faut augmenter les logements étudiants?' Non évidemment! Et faire la même chose à toutes les questions, bourré, avec un faux âge, un faux e-mail.... C'est beaucoup plus rigolo. Allez, bon jeu en famille»

Dans leur communiqué, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson poursuivent:

«M. Barthès est donc libre de tourner en dérision l'action politique de l'association “Les Amoureux de la France” mais en aucun cas d'appeler ses téléspectateurs à saboter une plateforme numérique qui ne lui plait pas». Ils évoquent ainsi un «nouveau manquement à la déontologie» et «au simple respect de la loi». C'est au nom du «respect du cahier des charges de la chaîne» TMC qu'ils s'apprêtent donc à saisir le CSA.