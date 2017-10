Spectacle des années 80: Julie Pietri veut "rétablir la vérité" après le suicide d'un producteur en Belgique attribué à l'échec du concert

Selon la RTBF, le corps d'un gérant de café belge de 61 ans a été retrouvé dans la Meuse, à Huy, en Belgique. L'homme se serait suicidé après l'échec du concert qu'il avait lui-même organisé.

En effet, Francis Nysen avait organisé la venue des célébrités formant la troupe "Stars des années 80" pour une représentation à Grivegnée, près de Liège, le dimanche 22 octobre 2017.

Pourtant, seuls les chanteurs Claude Barzotti, Mike Alison et Franky Vincent s'étaient déplacés, les autres tels que Julie Pietri, Emile et Images, Philippe Barney et Ottawan ayant annulé leur participation faute d'avoir été payés dans les temps. 700 spectateurs s'étaient déplacés et les stars présentes n'ont pas réussi à apaiser la colère du public. Les forces de l'ordre ont même dû intervenir pour calmer le jeu, rapportent nos confrères. Après cet incident, le gérant de 61 ans a envoyé un dernier sms d'adieu à sa compagne et a disparu jusqu'à la découverte de son corps, peut-on lire.

Le parquet a confirmé la thèse d'un suicide par noyade.

Sur sa page Facebook, Julie Pietri a tenu à répondre:

"Il est rapporté de fausses affirmations, honteuses et inqualifiables quant à la raison de la non venue des artistes français ; et nous désirons rétablir la vérité !", écrit-elle d'abord.

"La société belge en charge du booking des artistes programmés pour cet événement a contacté par SMS les agents de ces derniers, vers 2h du matin, en leur indiquant que la prestation était annulée sans autre explication. Nous avons pu constater, comme le nombreux public et les fans présents ce dimanche 22 octobre 2017, que le concert avait bien lieu maintenant uniquement les artistes belges. Il est important de savoir que le règlement des cachets des artistes, à l’avance, est une fausse information car il est réglé le jour même de la prestation comme le stipule les contrats.", explique la chanteuse.

Et de poursuivre: "Nous souhaitions réagir à tout ce que l’on a pu lire car malgré l’issue tragique de cette affaire, les artistes ne sont en aucun cas responsables de cette situation et tout était prévu pour qu’ils soient présents et qu’ils assurent leur prestation ce 22 octobre 2017. Il est regrettable de mettre en cause leur bonne foi alors qu’ils sont victimes de cette tragédie." "Malgré cette situation difficile et douloureuse, nous nous joignons à la douleur de la famille et leur présentons nos plus sincères condoléances.", a-t-elle conclu.

.