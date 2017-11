Allison Williams, qui incarnait Marnie dans la série "Girls", à l'affiche d'un nouveau film mêlant horreur et suspens

Selon le site Deadline, l'actrice Allison Williams, à l'affiche du film "Get Out" sorti cette année, continue sa lancée dans les films de suspense en rejoignant le casting du film "The Perfection".

A la réalisation et au scénario se trouve Richard Shepard, qui avait déjà travaillé avec l'actrice américaine lors du tournage d'une douzaine d'épisodes de la série "Girls". Deux autres scénaristes participeront à l'écriture de l'intrigue, Eric Charmelo et Nicole Snyder, coproducteurs et scénaristes de la série "Supernatural".

Aucune autre information n'a été révélée mais Allison Williams a tenu à faire savoir que "nous avons tous parlé de ce film - sans nous rendre compte que nous l'avions fait. Et je suis très chanceuse et reconnaissante de pouvoir participer à sa réalisation".

