La Deutche Bahn, équivalent allemand de la SNCF, provoque un tollé en voulant nommer un train "Anne Frank"

La Deutsche Bahn, équivalent de la SNCF, réfléchit au nom de ses prochaines rames de trains à grande vitesse nouvelle génération, l'ICE 4. Alors que la mise en service est prévue pour décembre 2017, l'entreprise ferroviaire a appelé le public à lui transmettre leurs idées.

Le groupe allemand a reçu 19 000 réponses, qu'un jury constitué de deux historiens a examiné. Ils ont choisi 25 noms de personnalités historiques ayant marqué l'Allemagne, dont ceux de l'ancien chandelier Konrad Adenauer et de la célèbre Anne Frank, pour leur rendre hommage.

Un choix qui a choqué l'opinion publique outre-Rhin. La fondation Anne Frank s'est même exprimée dans un communiqué, qualifiant ce baptême de "douloureux" et affirmant que "la combinaison d’Anne Frank et d’un train éveille des associations avec la persécution des juifs et les déportations durant la Deuxième guerre mondiale". Elle ajoute que cet acte "cause à nouveau de la peine à ceux qui vivent avec les conséquences de cette époque".

Autre personnalité réagissant à cette idée, la députée allemande Iris Eberl, membre de la famille politique conservatrice de la chancelière Angela Merkel a dénoncé sur Twitter : "Nommer un train "Anne Frank" est très irrespectueux".

Anne Frank, décédée à 15 ans en 1945, est devenue un symbole de la Seconde Guerre Mondiale. Son journal s'est vendu à 30 millions d'exemplaires.

