L’enseigne H&M accusée de brûler des tonnes de vêtements invendus chaque année - La direction s'explique

Lors de l'émission de télévision danoise "Opération X", les téléspectateurs ont pu regarder une enquête suivant H&M. Le géant de l'habillement y est mis en cause par des journalistes pour brûler 12 tonnes de vêtements invendus par an.

Alors que les journalistes se posaient la question du futur des vêtements invendus, ils ont découvert que 30.000 pantalons à thème cow-boy pour les enfants et bleus foncés pour les femmes soit 1580 kilos de vêtements auraient été brûlés avec leurs étiquettes intactes.

L'entreprise suédoise a déclaré au Figaro que "les produits envoyés à l'incinération sont uniquement ceux qui ne remplissent pas pleinement nos règles de sécurité". Dans un communiqué de presse, elle plaide un "absolu recours" et affirme que "ces produits ne pouvant en aucun cas être vendus à nos clients ni être recyclés, ils sont donc automatiquement détruits en accord avec notre politique globale de sécurité".

Les journalistes ont alors cherché à en savoir plus sur la dangerosité de ces vêtements et sur la quantité de produits chimiques qu"ils détiennent. Ainsi, ils ont découvert qu'ils "ne contenaient pas de niveaux nocifs de produits chimiques ou de taux d'humidité anormal".

Pourtant et ce depuis plusieurs années, H&M vante sa "modde durable" et ses collections réalisées à partir de vêtements usés. La marque propose même un service de recyclage de vêtements dans ses magasins et s'engage régulièrement pour le développement durable. Néanmoins, la griffe est significatrice de la difficulté pour le monde de la mode de s'adapter et de créer une mode plus éthique humainement, socialement et environnementalement. Comme l'a expliqué au Figaro Else Skjold, professeure de design durable au Danemark, les habitudes des consommateurs "qui consistent à toujours acheter, et à ne rien garder" n'aident pas les marques à changer leur comportement.

.