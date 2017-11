Les utilisateurs de Youtube regardent de plus en plus de vidéos à partir de leur écran de télévision

Youtube est en train de gagner son pari. La plateforme de vidéos sur internet a parié sur l'essor des vidéos regardées à partir d'un écran de télévision et la firme, appartenant au groupe Google, vient de démontrer qu'elle avait raison.

En effet, Sundar Pichai, le PDG de Google, a annoncé lors d'une conférence téléphonique que 100 millions d'heures de vidéos sont visionnées chaque jour sur un écran de télévision. Ce chiffre est en progression de 70% par rapport aux résultats de l'année passée. Tous supports confondus, un milliard d'heures de vidéos sont regardées par jour. Ainsi, les vidéos regardées sur une télévision représentent aujourd'hui 10% des vidéos Youtube visionnées.

Ce que Youtube entend par "écran de télévision" concerne les télévisions connectées à Internet soit directement, soit par box ou grâce à une console de jeu.

Bien que la majorité des vidéos lues soient exécutées à partir d'un téléphone portable, Youtube et Google y voit une réelle opportunité de concurrencer les chaînes de télévision en accaparant l'écran des téléspectateurs.

Youtube Red, lancé pour concurrencer Netflix et Hulu, a peut-être aussi contribué au succès et à la présence de Youtube dans le salon de ses utilisateurs.

