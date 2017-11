Une édition rare du livre "Du côté de chez Swann" de Marcel Proust vendue plus d'un demi-million d'euros

Une édition du livre "Du côté de chez Swann" de Proust a été vendue 535 500 euros lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's. Le montant est moins élevé que la fourchette haute de l'estimation qui se situait entre 400 000 et 600 000 euros. Cette édition était estimée à prix d'or car, rarissime, elle était l'un des cinq uniques exemplaires numérotés de cet ouvrage.

De plus, l'édition était dotée d'un papier appelé "le japon impérial" ou "washi", qualifié par certains comme étant le plus beau papier du monde. Sur les cinq exemplaires, un a disparu lors de la Seconde Guerre Mondiale et n'a jamais été retrouvé. Les trois autres appartiennent à un particulier les gardant à l'abri.

