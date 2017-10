Tout de suite Morandini sur CNews: Fin de House of Cards - "Danse avec les stars" truqué ? - Le carton des docs sur l'Egypte - Décryptage de la façon de parler des animateurs

A partir de 11h en direct et en simultanée sur CNews et Non Stop People, Morandini Live vous propose de décrypter pendant une heure toute l'actualité des médias. Dès le début de l'émission, le point complet sur les audiences, mais également le zapping pour ne rien rater de la télé et le journal des médias.

Au sommaire également:

- La fin de la série House of Cards. Une annonce qui intervient 48h après des accusations contre son acteur vedette Kevin Spacey, alias le Président Underwood.

- « Danse avec les stars » sur TF1 a-t-elle truqué les votes pour favoriser Arielle Dombasle ? L’accusation a été lancée hier soir par les chroniqueurs de Touche pas à mon poste qui évoquent un contrat secret.

- La passion des Français pour les docs sur l'Egypte: Ce soir, France 5 diffuse un documentaire intitulé « Les derniers trésors de l’Egypte ». L’Egypte qui fait rêver les Français mais aussi les intrigue . Chaque reportage, chaque documentaire à la télé est un succès d’audience. Alors pourquoi cette passion Française ? Pour en parler la grande spécialiste de l’Egypte Violaine Vanoyeke.

- Décryptage de la façon de parler de nos animateurs télé: Pourquoi Thierry Ardisson hausse-t-il la voix sur les plateaux télé ? Que signifie le débit rapide de Laurent Ruquier ? Que veulent dire les fou-rire de Cyril Hanouna ? Bertrand Périer enseigne l’art oratoire à Science Po et HEC, il est avocat au Conseil d’Etat et vient de publier un livre. Je vais lui demander de décrypter pour nous les façons de parler et de se comporter des animateurs vedettes du petit-écran.