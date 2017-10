La production de "Danse avec les stars" accusée de bidonnage lors des éliminations par les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" - Regardez

Hier soir dans Touche pas à mon poste, les chroniqueurs se sont interrogés sur "Danse avec les stars" et Gilles Verdez a expliqué que selon ses informations, les résultats étaient bidonnés.

Selon lui, Arielle Dombasle a signé en fait pour 4 émissions minimum et ensuite c'est à elle de décidé ou pas si elle doit rester. Mais manque de chance, la semaine dernière c'est elle qui devait être éliminée selon Gilles Verdez, du coup pour la protéger c'est Vincent Cerutti qui a été sorti. Re-belotte cette semaine et pour la protéger le jury aurait donné un maximum de points à Arielle Dombasle précise le chroniqueur. Au final c'est Hapstaou Sy qui a été sortie car "sans Cerrutti, il n'y avait plus d'histoires à raconter et en plus elle bosse sur C8, raison de plus pour l'écarter".

Cyril Hanouna a semblé convaincu par les arguments du chroniqueur, tout comme plusieurs autres chroniqueurs.

On attend maintenant la réponse de la production de "Danse avec les stars".

