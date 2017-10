Tennis: Le dimanche 19 novembre et pour la première fois, France 4 diffusera la finale du Masters de Londres

France Télévisions retrouve les courts de tennis dimanche 19 novembre, en proposant sur France 4 la finale du "Masters de Londres". Le "Masters de Londres" est une compétition dans laquelle s'affrontent les huit meilleurs joueurs mondiaux de la saison 2017.

Y seront présents Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov et Marin Cilic. Les deux joueurs manquants seront annoncés après le "Rolex Paris Masters", qui se joueront cette semaine et dont le résultat sera décisif pour la finale du Masters. Deux français y sont en lice, Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille.

C'est la première fois que la finale du" Masters de Londres" sera diffusée sur une chaîne de France Télévisions. La soirée commencera à 19h00 et sera diffusée en direct.

Autre événement diffusé sur une chaîne du groupe France Télévisions, la finale de la "Coupe Davis", qui marquera la fin de la saison 2017. Sur France 2 du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, l'Equipe de France tentera, devant son public et face à la Belgique, de soulever le fameux "saladier d'argent" pour la première fois depuis 2001.

