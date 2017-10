Audiences octobre : France 2 et France 3 en forte hausse - Canal Plus gagne 0,3% - Franceinfo sondée pour la 1ère fois

TF1 s'est maintenue en tête des audiences en octobre malgré une forte progression de France 2 et de France 3 et un net recul de M6, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi, qui confirment globalement les tendances observées à la rentrée.

TF1 a maintenu son leadership, avec une part d'audience (pda) de 20,3% en moyenne du 2 au 29 octobre, un niveau identique à son score un an plus tôt et également inchangé par rapport à septembre. Les deux principales chaînes du service public affichent des progressions importantes: France 2, qui a notamment remanié à la rentrée ses émissions de l'après-midi, regagne 0,7 point sur un an avec une part d'audience de 13%, et France 3 fait encore mieux avec un bond de 0,9 point à 9,5%.

A l'inverse, M6 dont l'audience avait également reculé en septembre, perd 0,8 point de part d'audience en octobre, à 9,7%. La part d'audience d'Arte a quant à elle légèrement diminué (-0,3 point à 2,5%). Par groupes, France Télévisions devance le groupe TF1 avec des parts d'audiences respectives de 28,7% (en hausse de 1,2 point sur un an) et de 27,6% (-0,6 point). Le groupe TF1 continue à souffrir des performances de NT1 (-0,5 point à 1,8%) et HD1 (-0,3 point à 1,7%). Le groupe privé veut d'ailleurs renommer ces deux chaînes pour améliorer leur visibilité (NT1 deviendra ainsi TFX en janvier prochain, tandis qu'HD1 sera rebaptisée TF1 Séries Films). Parmi les autres chaînes C8 perd 0,4 point à 3,2% de pda, mais Canal+ regagne 0,3 point à 1,5%.

France 5 est stable à 3,6%, tout comme TMC à 3,2%, W9 à 2,6%, et Gulli à 1,6%. NRJ12 grignote 0,1 point à 1,5% et France 4 cède 0,3 point à 1,7%. Côté info, BFMTV perd 0,1 point à 2,3% et LCI conforte sa deuxième place (+0,2 point à 0,6%), devant CNews (ex-iTELE, -0,1 point à 0,5%). Enfin, franceinfo dont Médiamétrie a mesuré l'audience mensuelle pour la première fois, affiche un score encore modeste un peu plus d'un an après son lancement, avec une part d'audience de 0,3%.

Le panel Médiamat de Médiamétrie, qui sert à mesurer les audiences de la télévision, est composé de 11.448 individus âgés de 4 ans et plus représentatifs de la population en Métropole et vivant dans 5.000 foyers. Les résultats de la plupart des chaînes incluent les services de rattrapage.