France 2 diffusera sa nouvelle série "Thirteen" à partir du lundi 20 novembre en prime-time

Le lundi 20 novembre prochain en prime-time, France 2 diffusera les premiers épisodes de sa nouvelle série "Thirteen".

Au total, ce sont cinq épisode d'une heure qui seront proposés par la chaîne publique.

Côté casting, nous retrouverons notamment Jodie Comer, Natasha Little, Stuart Graham, Richard Rankin, Valene Kane, Aneurin Barnard, Katherine Rose Morley...

Résumé:

Bristol, Angleterre. Ivy Moxam, disparue depuis treize ans, réussit à échapper à son kidnappeur. Le sergent Suzanne Merchant et l’inspecteur Elliott Carne sont chargés de l’enquête.

Ivy est devenue une jeune femme de 26 ans quand elle retrouve enfin les siens. Mais le temps écoulé depuis sa disparition a complètement changé l’environnement dans lequel elle évoluait : ses parents sont divorcés ; sa petite sœur, qui a vécu dans l’ombre de sa disparition, est sur le point de se marier ; son petit copain de l’époque est en couple ; sa meilleure amie ne veut pas lui parler et ses proches la maternent comme une enfant.

Son témoignage devient crucial quand une enfant de 10 ans est enlevée à son tour et que les soupçons se portent sur le même ravisseur. Seulement, Ivy peine à aider la police : ses souvenirs sont flous, et le doute s’installe sur sa détention et sa relation avec l’homme qui l’a enlevée. Victime ou manipulatrice ? Ivy dit-elle vrai ? Peut-on lui faire confiance ? Qui est-elle devenue ?

Entre suspense psychologique et retournement de situations, Ivy joue avec nos certitudes jusqu’au dernier moment.