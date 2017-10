France 2 consacrera sa soirée du mercredi 22 novembre à la transsexualité avec la diffusion d'un film suivi d'un débat

France 2 proposera une soirée continue ayant pour thème la transsexualité commençant avec "L’Épreuve d’amour". Le film réalisé par Arnaud Sélignac raconte la souffrance de Paul, incarné par Fred Testot, qui ne supporte plus son corps et son identité de naissance. Mariés depuis vingt ans, son épouse, interprétée par Marie-Josée Croze, qui n'avait rien soupçonné, le surprend habillé en femme. Son monde s'écroule. Pourtant, dans sa quête d’une ré-attribution corporelle, Paul pourra compter sur l’amour de son épouse, pour qui la vie de son mari est plus importante que son apparence physique.

Ensuite, France 2 proposera un débat animé par Julian Bugier qui se posera une question : "Transgenres : la fin d'un tabou ?".

.