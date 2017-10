Audiences access: La série de TF1 très largement battue par Nagui sur France 2 mais aussi par France 3 - "C à vous" en pleine forme sur France 5

Voici les audiences des "access" de la journée d'hier :

France 2: "N'oubliez pas les paroles" - 3.573.000 téléspectateurs et 17,8% de PDA

France 3: "19/20" - 3.158.000 téléspectateurs et 15,1% de PDA

TF1: "Demain nous appartient" - 2.922.000 téléspectateurs et 14,3% de PDA.

M6: "La meilleure boulangerie de France" - 1.914.000 téléspectateurs et 11,1% de PDA.

France 5: "C à vous" - 1.284.000 téléspectateurs et 6,7% de PDA

C8: "Touche pas à mon poste" - 1.271.000 téléspectateurs et 5,1% de PDA

TMC : "Quotidien le best of" - 864.000 téléspectateurs et 4,7% de PDA

.