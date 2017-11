Rihanna accusée d'appropriation culturelle pour une couverture de "Vogue Arabia" rendant hommage à Néfertiti

Des photos publiées les pages Instagram du magazine "Vogue Arabia" et de la chanteuse Rihanna ont déclenché une polémique. En effet, la chanteuse, qui fait la une de l'édition de novembre du magazine, y "rend hommage" à Néfertiti, personnalité de la culture égyptienne, comme indiqué sur les deux couvertures du magazine.

Sur les deux couvertures, Rihanna porte une coiffe identique à celle de l'épouse d'Akhenaton, un des rois d'Egypte. Deux couvertures qui n'ont pas tardé à déclencher une polémique, certains internautes déclarant que "Vogue Arabia" aurait pu choisir des égyptiennes pour incarner Néfertiti à leur une, accusant même la chanteuse et la parution d'"appropriation culturelle".

Un débat est ainsi apparu sur les réseaux sociaux. Néanmoins, des internautes comprennent le choix de la chanteuse venant de la Barbade, comme "Shehryarbajwa" qui déclare sur Twitter "Il ne faut pas être arabe pour être en couverture de "Vogue Arabia" ou Indienne pour être sur "Vogue India", ceux qui sont blessés sont idiots".

Le rédacteur en chef de "Vogue Arabia", Manuel Arnaut s'est exprimé dans des propos rapportés par le magazine "Vogue" et a déclaré : "Nous consacrons ce numéro à des femmes fortes et dynamiques qui sont en train de changer le monde. Rihanna, notre star en couverture, est l'une d'entre elles. Elle est non seulement l'une des icônes pop les plus célèbres de tous les temps, façonnant l'industrie du divertissement avec ses chansons puissantes et son sens unique du style, mais elle est également une défenseure de la diversité".

Sur son choix concernant la chanteuse de "Work", il a déclaré que "Rihanna rend hommage à cette reine inoubliable, qui règne encore comme l'une des figures les plus célèbres de l'Egypte antique".

Pour "Vogue Arabia", le choix de Rihanna était d'autant plus évident que la chanteuse arbore un tatouage sur les côtes représentant Néfertiti.

Découvrez les deux Unes de "Vogue Arabia" mettant à l'honneur Rihanna :

