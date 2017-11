Le site américain Billboard dévoile un classement des tournées les plus rentables de 2017 - Voici tous les chiffres !

La vente des tickets de la tournée du chanteur Bruno Mars a atteint 76 millions de dollars de bénéfices en 2017. Ainsi, la tournée "24K magic world tour", qui se poursuit jusqu'au 19 février 2018, arrive à la troisième place du classement des tournées les plus rentables de 2017 du site américain Billboard.

Lancée au début de l'année en Europe, plusieurs dates de la tournée mondiale se jouent à guichet fermé et parfois, plusieurs dates se jouent dans la même ville, comme c'est le cas à Chicago où le chanteur de "Uptown Funk" a joué trois nuits de suite. Bruno Mars a réunit 47 942 fans en trois soirées dans la salle "Windy City" à Chicago, dégageant 6.3 millions de dollars de chiffre d'affaire.

Le chanteur est néanmoins surpassé par le groupe Guns N'Roses, premier dans le classement. Le groupe mythique enregistre un bénéfice de 118 millions de dollars grâce à leur tournée "Not in this lifetime..." qui a attiré plus d'un million de fans.

A la seconde place se retrouve un autre groupe célèbre, Coldplay, avec une tournée leur rapportant 86 millions de dollars de bénéfices.

Découvrez ci-dessous le classement des tournées les plus rentables de 2017 réalisé par Billboard :

1. Guns N'Roses, 118 300 852 dollars de bénéfices avec 1 157 882 spectateurs

2. Coldplay, 86 439 345 dollars de bénéfices avec 778 558 spectateurs

3. Bruno Mars, 76 179 056 dollars de bénéfices avec 659 190 spectateurs

4. Tim Mcgraw & Faith Hill, 21 266 098 dollars de bénéfices avec 251 883 spectateurs

5. Roger Waters, 15 864 079 dollars de bénéfices avec 126 977 spectateurs

6. Zac Brown Band, 15 854 467 dollars de bénéfices avec 302 912 spectateurs

7. Kings Of Leon, 5 901 833 dollars de bénéfices avec 163 664 spectateurs

8. Eric Clapton, 5 582 572 dollars de bénéfices avec 25 440 spectateurs

9. El Gusto Es Nuestro, 2 051 290 dollars de bénéfices avec 20 267 spectateurs

10. Scorpions, 1 981 786 dollars de bénéfices avec 30 852 spectateurs

.