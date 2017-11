Samuel L. Jackson se lance dans les cours de comédie en ligne avec la collaboration de Martin Scorcese et Dustin Hoffman

Le célèbre acteur Samuel L. Jackson se lance dans une nouvelle carrière. En effet, il proposera des cours et des conseils sur internet.

Ses cours, disponibles sur le site MasterClass.com, aideront les élèves à perfectionner leur technique d'acteur. Plusieurs thématiques y sont abordées comme savoir s'emparer du script, savoir incarner les personnages et savoir s’imposer durant les auditions. Le prix de cette formation s'élève à 90 dollars. On y retrouvera aussi les conseils avisés de Martin Scorcese et Dustin Hoffman.

Au magazine "Variety", l'acteur aux 45 ans de carrière y explique que "dans ma masterclass, j’espère que les étudiants vont apprendre qu’il n’y a pas de limites à ce qu’ils peuvent faire croire. Au final, ils seront capables de marcher dans une pièce, de présenter le meilleur d’eux-mêmes, et d’être heureux du résultat".

D'autres personnalités proposent des cours sur le site MasterClass.com, que ce soit dans l'univers de la cuisine avec Gordon Ramsay ou encore l'univers de la télévision avec les cours de Shonda Rhimes, productrice de la série "Grey's Anatomy".

