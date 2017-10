Meurtre dans un sous-marin danois: L'inventeur reconnaît avoir découpé la journaliste

Dans l'enquête sur le meurtre dans un sous-marin danois, m'inventeur Peter Madsen reconnaît avoir découpé la journaliste Kim Wall.

Kim Wall, journaliste expérimentée de 30 ans, avait embarqué le soir du 10 août à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire danois du submersible, dans le cadre d'un reportage. Inculpé de meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre et incarcéré depuis le 11 août, Peter Madsen, 46 ans, affirme que le corps de la journaliste était intact lorsqu'il l'avait jeté par dessus bord.

La découverte de la tête le 6 octobre s'est révélée déterminante pour les enquêteurs car l'autopsie du tronc, repêchée onze jours après la disparition de la jeune femme, n'avait pas permis d'établir la cause du décès. Elle avait en revanche mis en évidence de multiples mutilations infligées aux parties génitales de la victime.