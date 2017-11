L'aéroport d'Heathrow à Londres décide de lancer une enquête après la découverte d'une grosse faille dans sa sécurité

L'aéroport de Heathrow a ouvert une enquête après qu'une faille dans sa sécurité a été découverte. En effet, selon "The Daily Mirror", un passant a retrouvé sur un trottoir à Londres une clé USB. Se connectant dans une bibliothèque municipale, le passant y a trouvé 174 documents sensibles et confidentiels concernant l'aéroport de Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté d'Europe. Le tabloïd a été contacté par cette même personne.

Dans cette clé USB se trouvent des informations sensibles concernant les déplacements de la Reine Elizabeth, les emplois du temps des patrouilles se chargeant de la menace terroriste ou encore un plan des différents emplacements des caméras de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport. On y trouve aussi des détails sur les papiers d’identité nécessaires pour accéder à des zones sensibles et restreintes.

Une porte-parole de l’aéroport n'a pas tardé à réagir et à déclarer, à l'AFP : "Nous avons examiné tous nos plans de sécurité et nous sommes certains que Heathrow reste sécurisé. Nous avons également lancé une enquête interne pour comprendre comment cela s’est passé et nous prenons des mesures pour prévenir un événement similaire à l’avenir".

En raison des nombreux attentats que la Grande-Bretagne a subi en 2017, cette nouvelle a provoqué l’inquiétude du pays. Ainsi, la porte-parole a tenu à affirmer à l'AFP que la "priorité numéro un est la sécurité de nos passagers et collègues". Heathrow est l'aéroport le plus fréquenté d'Europe avec 75 millions de voyageurs annuels.

.