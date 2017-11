Lena Dunham et Jenni Konner, productrice de Girls, travaillent sur un nouveau film

L'actrice Lena Dunham, héroïne de la série "Girls", travaille sur un nouveau projet. En collaboration avec la productrice de la série à succès de la chaîne HBO, Jenni Konner, Lena Dunham produira un film inspiré du livre "Genuine Fraud" de Emily Lockhart.

Le best-seller suit deux jeunes filles, Jule et Immie, ayant grandi dans des circonstances totalement différentes et qui pourtant partagent plusieurs points communs. Profitant d'un flou sur son identité, Jule parvient pourtant à se mêler aux proches de Immie et y prend goût, en se déguisant. C'est une manière pour elle d'échapper à son passé compliqué et le cadre aisé de la vie de Immie semble être sa seule opportunité.

Toujours sur le thème de l'identité, les meilleures amies Lena Dunham et Jenni Konner travaillent aussi sur une adaptation anglaise du film allemand "Toni Erdman". Le film, qui a pour personnage principal un vieil homme demandant à sa fille de faire une introspection sur sa vie, a été de nombreuses fois récompensé. Dans le film, ne voyant aucune réaction de sa fille très occupée par son travail, le vieil homme décide de se déguiser et de revenir vers elle sous l'identité de Toni Erdmann.

.