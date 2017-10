Polémique en Chine après le décès d'une mannequin russe de 14 ans, épuisée et malade

Vlada Dzyuba, jeune fille russe de 14 ans, est décédée en Chine où elle exerçait son métier de mannequin. Selon sa mère, qui s'est confiée à la chaîne de télévision russe NTV, la mineure était atteinte d'une méningite et venait d’enchaîner 13 heures de travail sans pause. Elle s'est évanouie juste avant de monter sur un podium.

A la chaîne de télévision, la mère de la jeune fille a expliqué que sa fille l'aurait appelée juste avant de faire un malaise, en lui disant "Maman, je suis fatiguée, je veux juste dormir". La mère a avoué qu'elle pensait que ça "devait être le début de sa maladie, puis sa température est montée. Je ne dormais plus et l’appelais tout le temps, la suppliant d’aller à l’hôpital". Après son malaise, l'adolescente a sombré dans le coma pendant deux jours avant de succomber d'une méningite fortement aggravée par son épuisement, d'après le journal russe "The Siberian Times".

Selon "Le Parisien", la jeune fille venant de Sibérie ne bénéficiait pas de couverture maladie et travaillait "jusqu'à l'épuisement", même si son contrat chinois stipulait son droit à une couverture médicale. Ainsi, selon le journal, les autorités moscovites craignent un cas de "travail forcé".

Son agence de mannequin, l'ESEE, basée à Shanghaï, a publié un communiqué sur le réseau social chinois Weibo. L'agence y explique qu'elle regrette "d'avoir perdu un ange" et que la jeune fille se sentait mal déjà six jours avant la fin de la Semaine de la mode. Dans une déclaration au journal "Global Times" le directeur de l'agence a assuré que Vlada Dzyuba travaillait 8 heures pas jour, en respect avec le code du travail chinois. Il a ajouté que "Mlle Dziouba a été placée à 16 reprises durant son séjour de deux mois en Chine. Elle avait des pauses régulières durant son travail".

Aucune déclaration n'a été faite par les organisateurs de la Semaine de la Mode de Shanghai.

Le monde de la mode est souvent décrié et ce cas n'est pas sans rappeler celui du défilé de Kanye West en 2016, où des top-models devaient rester statiques sous une chaleur étouffante pendant plusieurs heures. De nombreux malaises avaient été à déplorer.

