Cinéma: Le film d'horreur "Jigsaw" prend la tête du box-office nord-américain dès sa sortie

Le film "Jigsaw", suite de la saga d'épouvante Saw, a pris la tête du box-office nord-américain dès sa sortie pour le week-end précédant Halloween, prenant ainsi la première place face à un autre film d'horreur, Boo 2!, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor. Le long-métrage de Michael et Peter Spierig a généré 16,2 millions de dollars de recettes ce week-end dans les cinémas des Etats-Unis et du Canada.

"Boo 2!", de Tyler Perry, engrange 10 millions pour sa deuxième semaine à l'affiche, avec un total de 35,5 millions cumulés. A la troisième marche du podium, on retrouve le thriller de science-fiction "Geostorm" avec 5,6 millions glanés ce week-end et 13,7 millions en deux semaines.

"Happy Birthdead" finit quatrième avec 5,1 millions empochés pour sa troisième semaine sur grand écran (48,3 millions depuis la sortie). "Blade Runner 2049", la suite du film culte de Ridley Scott avec Harrison Ford et Ryan Gosling, se hisse à la cinquième place avec 3,9 millions entre vendredi et dimanche, pour 81,3 millions en quatre semaines.

