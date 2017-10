Scarlett Johansson très émue à la télévision en découvrant que des membres de sa famille sont morts dans le ghetto de Varsovie - VIDEO

Dans l'émission américaine "Finding your roost", Scarlett Johansson a littéralement fondu en larmes en faisant une découverte inattendue. Le concept de ce programme est de retracer l’arbre généalogique de célébrités. Dans ce numéro, l'actrice a découvert que plusieurs membres de sa famille ont été tués durant la Seconde Guerre Mondiale, dont le frère de son arrière-grand-père juif, morts dans le Ghetto de Varsovie, comme le rapporte le site suisse 20 Minutes.

«Je m’étais promis de ne pas pleurer, mais c’est difficile», a-t-elle confié, les larmes aux yeux. Son arrière grand-père , qui vivait à New York durant cette période, était épicier, et son frère était resté en Pologne.

L'actrice poursuit: «Vous ne pouvez pas vraiment imaginer l’horreur. C’est fou d’essayer de se l’imaginer… C’est fou de se dire que Saul était de l’autre côté en train de vendre des bananes sur Ludlow Street, combien c’était différent de vivre en Amérique à cette époque. Le destin de l’un d'un frère comparé à l’autre».

«Ça me fait me sentir encore plus connectée à cette partie-là de la famille. Je ne m’attendais pas à cela», a-t-elle ajouté.