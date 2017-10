Morandini sur CNews:Nouveaux animateurs préférés des Français-Emission qui fait polémique-Faut-il supprimer les images de cirque à la TV

A partir de 11h en direct et en simultanée sur CNews et Non Stop People, Morandini Live vous propose de décrypter pendant une heure toute l'actualité des médias.

Dès le début de l'émission, le point complet sur les audiences, mais également le zapping pour ne rien rater de la télé et le journal des médias.

Au sommaire également:

- Le sondage qui a semé le trouble ce week-end dans toutes les chaines de télé. Un sondage qui change tout concernant les animateurs préférés des Français. Les goûts des téléspectateurs sont ils en train de changer ? Que veulent dire ces résultats plus que surprenants ? Pourquoi ceux que l’on pensait être des stars sont-ils rétrogradés ? Décryptage

- Vis ma vie de musulman. C’est l’émission qui provoque la polémique en Grande Bretagne. Il s’agit de prendre ce que la chaîne appelle une anglaise typique, lui foncer la peau, et lui mettre un hijab sur le visage. Vous allez voir les images et on va vous expliquer.

- La chaîne de la TNT Gulli et 3 autres chaines pour enfant en France ont décidé de ne plus diffuser de spectacle avec des animaux sauvage. En clair, il n’y aura par exemple plus d’images de cirques avec des lions ou des éléphants. Pour ou contre cette décision ? Pour la première fois face à face Reha Hutin de la fondation « 30 millions d’amis » et Me Cyril Emery qui défend le collectif des cirques….