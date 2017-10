EN DIRECT - Joggeuse disparue en Haute-Saône: "Le corps retrouvé est "très dégradé" et a été brûlé. On ne sait si il s'agit d'un homme ou d'une femme" (Procureur)

19h46: Conférence de presse du procureur:

" Le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, confirme qu'un corps a été retrouvé aujourd'hui, près du parcours d'une joggeuse de 29 ans disparue samedi matin. Le corps retrouvé à été brûlé. Une enquête a été ouverte pour assassinat.

On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, simplement on sait que c'est un individu assez jeune. Pour le moment il est trop tôt pour affirmer avec certitude qu'il s'agit effectivement d'Alexia. Je me suis rendu sur la zone et il est évident que le corps a bien été brûlé sur place

Aucune trace de coups visibles en raison de l'état du corps.

L'autopsie devrait avoir lieu jeudi. Des drones de la police vont être mobilisés pour trouver des indices.

19h42: Des analyses sont en cours pour l'identification, a-t-on appris de source proche de l'enquête

19h00: Le procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic, a annoncé un point de presse à la gendarmerie de Gray "suite à une évolution de l'enquête".

18h15: Un corps découvert aujourd'hui en Haute-Saône à proximité du lieu de la disparition de la joggeuse

15h23: «Nous craignons le pire», a reconnu le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic. Lors d'une conférence de presse ce lundi matin, il a affirmé que la disparition d'Alexia Daval, 29 ans, à Gray-la-Ville (Haute-Saône), n'était pas due à «un suicide ou à une disparition volontaire». Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration afin de faire la lumière sur la disparition de la jeune femme alors qu'elle faisait son footing habituel samedi matin.

12h03: Les enquêteurs privilégient "la piste de l'enlèvement et de la séquestration" de la joggeuse

Le procureur de la République de Vesoul a communiqué un numéro de téléphone pour toute personnes qui aurait des éléments concernant sa disparition de la joggeuse : 03.84.65.11.45

Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration, a annoncé le procureur

07h40: La gendarmerie de Gray-la-Ville (Haute-Saône), entre Dijon et Besançon, a lancé un appel à témoins après la disparition, samedi 28 octobre, d'une joggeuse de 29 ans, rapporte France Bleu Besançon.

Le procureur de la République de Vesoul a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante". "Énormément de moyens" ont été déployés dimanche 29 octobre pour tenter de retrouver la jeune femme, a déclaré le procureur de Vesoul Emmanuel Dupic à France Bleu Besançon.

Mais les autorités n'ont "pas encore de nouvelles informations qui seraient rassurantes". Il a précisé que la femme portée disparue "n'est pas connue pour être suicidaire, c'est une jeune personne de 29 ans qui est en bonne santé".

La jeune femme est partie vers 9 heures samedi matin faire son footing sur les bords de Saône, qui dure habituellement une quarantaine de minutes. Son mari, ne la voyant pas revenir, a donné l'alerte à la gendarmerie.

La jeune femme a des cheveux mi-longs blonds et bruns, elle est mince, mesure 1m70. Elle porte des lunettes rouges et une tenue de sport : short noir, gilet rouge, baskets roses.