L'acteur Kevin Spacey, Président des USA dans la série "House of cards", révèle pour la première fois être homosexuel

L'acteur Kevin Spacey se retrouve depuis plusieurs heures en pleine polémique. L'acteur vedette de la série House of Cards est accusé par l'acteur Anthony Rapp, assez populaire aux Etats-Unis et qui joue notamment dans Star Trek : Discovery (Voir photo ci-dessous), de lui avoir fait des avances sexuelles alors qu'il n'avait que 14 ans, contre 26 pour l'interprète de Franck Underwood.

"Honnêtement je ne me souviens pas", a répondu l'acteur Kevin Spacey sur Twitter tout en qualifiant l'histoire racontée par Rapp d'"horrible".

Kevin Spacey présente tout de même ses "sincères excuses si c'est arrivé" et en profite pour faire son coming-out. Dans son message,et pour la première fois, il explique avoir vécu des histoires d'amour avec des hommes et des femmes, et "avoir décidé de vivre comme un homme gay"

.