Le cerveau du tireur de Las Vegas, qui a fait 58 morts et 500 blessés, va être disséqué pour tenter de trouver des explications à son comportement

Stephen Paddock est l'homme qui a tué 58 personnes et fait plus de 500 blessés le 1er octobre dernier en ouvrant le feu sur la foule assistant à un concert à Las Vegas (Nevada). Les motivations de l'homme de 64 ans, qui s'est donné la mort avant que les forces de police puissent l'interpeller, restent inconnues. Alors qu'une autopsie a eu lieu, ne révélant aucune anomalie, le cerveau du meurtrier va être envoyé pour un mois à la prestigieuse université de Stanford (Californie) pour y subir des examens poussés, selon le New York Times.

Le cerveau de Stephen Paddock sera disséqué, de façon à savoir si le sexagénaire avait auparavant souffert d'attaques, de tumeurs, d'épilepsie, de sclérose en plaques ou d'autres troubles dégénératifs qui pourraient expliquer son comportement. Le docteur Hannes Vogel, à la tête de l'institut de neuropathologie de Stanford, a déclaré au quotidien américain que "l'ampleur de cette tragédie pousse de nombreuses personnes à se demander ce qui a pu se passer".