Michel Drucker rassuré sur l'avenir des animateurs les plus âgés à France Télé: "Les seniors ne comptent pas encore pour du beurre."

Delphine Ernotte veut-elle toujours rajeunir les antennes de France Télé et écarter les animateurs les plus âgés ?

Michel Drucker répond à cette question dans une interview accordée à TV Mag et visiblement l'époque a changé et désormais il se sent en confiance sur le service public.

Interrogé sur ses rapports avec la Présidente de France Télé, il affirme:

"Apparemment, l’ancien que je suis à encore sa place. J’ai de très bons rapports avec elle. Elle m’a toujours soutenu, elle est venue me voir sur scène. Elle m’a rassuré. Les seniors ne comptent pas encore pour du beurre."