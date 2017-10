Sondage: Un Français sur 4 rêve de passer un jour à la télévision dans une émission ou dans un reportage

La télé fait-elle toujours rêver les Français ou s'est-elle banalisée ? Dans un sondage réalisé par BVA et publié ce week-end par la presse régional et Foncia, on découvre que 1 Français sur 4 aimerait passer à la télévision. On ne sait pas bien pourquoi ou pour expliquer quoi, mais il y a visiblement cette volonté de se montrer à la télévision alors que 7 Français sur 100 affirment eux être déjà passé au moins une fois sur le petit écran.

La télévision reste donc un peu un "écran magique" qui fait rêver beaucoup de Français même si une majorité, on l'a vu ne voit aucun intérêt à passer à la télé.

Voici les détails.