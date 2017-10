Les commentaires sur Twitter à propos d'une émission sont-ils le reflet de la majorité des téléspectateurs ? Un sondage répond

Les commentaires sur les réseaux sociaux à propos des émissions télé sont-ils le reflet de l'opinion des Français ? Voilà uen question que les producteurs de télé et les patrons de chaînes se posent souvent ! La réponse est apportée par un sondage BV pour la presse locale et Foncia qui a été diffusé ce week-end et la réponse est clairement NON !

La très , très grande majorité des Français ne commente en effet jamais les émissions sur le net, près de 80% ! Résultat les commentaires sur Twitter ou Facebook ne représentent qu'une tout petite minorité des téléspectateurs et absolument pas l'avis de la majorité. Voilà qui relativise les critiques comme les compliments que l'on peut lire à propos d'une émission ou même l'utilisation de ces commentaires dans des articles.