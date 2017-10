Entre Agatha Christie, Capitaine Marleau et Joséphine Ange Gardien, quelle est la série préférée des Français ? Voici la réponse

Hier, jeanmacmorandini.com vous donnait les résultats de ce sondage BVA pour la presse régionale et Foncia sur les animateurs et les journalistes préférées des Français... Voici ce matin, les séries préférées des Français et là encore c'est une domination du service public puisque Agatha Christie qui est diffus sur France 2 est leader, alors que la deuxième place est occupée par Capitaine Marleau sur France 3 !

Mais derrière à 19% on trouve Joséphine Ange Gardien de TF1 qui est aussi une des valeurs sûres pour les téléspectateurs interrogés.

Voici le détail complet de ce sondage.