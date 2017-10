Audiences Access: TF1, France 2 et France 3 séparées par moins de 200.000 téléspectateurs - Thierry Ardisson frôle le million sur C8

Moins de 200.000 téléspectateurs séparent TF1 de France 2 hier en access. Le magazine people de la Une, "50 mn Inisde" a en effet attiré 2.588.000 personnes et 16,8% de part de marché alors que Nagui avec "N'oubliez pas les paroles" n'est pas loin avec 2.407.000 téléspectateurs et 14,1%. Côté 19/20 de France 3, c'est également quasiment le même score avec 2.398.000 personnes devant le journal national.

Du côté des talk-shows, France et "C l'hebdo" dépasse les 700.000 téléspectateurs avec 718.000 personnes et 4,5% de part de marché, alors que sur C8, Thierry Ardisson a attiré 971.000 personnes et 5,1% de part de marché.