Le numéro de téléphone "anti-relous" destiné à protéger les femmes contre les hommes trop insistant victime de son succès

Les média en parlent depuis plusieurs jours, il s'agit de ce numéro de téléphone à donner aux dragueurs lourds en faisant croire qu'il s'agit de son propre numéro de téléphone. Objectif, faire comprendre à certains hommes qu'ils sont lourds avec les femmes.

C’est l’idée de Clara Gonzales et Elliot Lepers, deux militants féministes et si le prétendant décide de vous recontacter par SMS, il recevra en retour ce SMS : «Bonjour ! Si vous lisez ce message, c’est que vous avez mis une femme mal à l’aise. Avec vous, elle ne s’est pas sentie en sécurité. Ce n’est pas très compliqué : si une femme dit non, inutile d’insister. Apprenez à respecter la liberté des femmes et leurs décisions. Merci.»

Seul problème, avec la publicité, le numéro a été énormément diffusé et certains se sont amusés à le testé et des milliers de SMS ont été envoyés, mais chaque réponse envoyé par le numéro "anti-relous" coûte 16 centimes. Il va donc falloir rapidement trouver comment fianncer cette opération.