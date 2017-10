Le discours touchant de Nagui pour fêter les 25 ans de Taratata: "Nous avons envie de tendre la main à tous ceux qui souffrent" - Vidéo

C'est un discours touchant qu'a fait Nagui hier soir à la fin de Taratata. L'animateur vedette de France 2 a non seulement remercié toutes les stars qui avaient fait le succès de l'émission, mais également tous ceux qui ne sont plus là et surtout ceux qui souffrent:

'Nous avons envie de tendre la main avec solidarité à tous ceux qui sont des victimes des accidents de la vie, des maladies, des intempéries... Ce n'est pas triste car on veut envoyer des bonnes ondes à tous..."

Regardez