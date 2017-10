Regardez le moment magique où toutes les stars sont revenus sur scène hier soir pour fêter les 25 ans de Taratata sur France 2 - Vidéo

Il était un près de minuit hier soir sur France 2 quand toutes les stars sont revenus sur la scène de Nagui et Taratata pour souhaiter un bon anniversaire à Taratata qui fêtait ses 25 ans. Une ambiance de folie sur le plateau au rythme de Happy Birthday et avec le sourire de Nagui visiblement heureux de se retrouver entouré de toutes ces vedettes.

Pour les 25 ans de l'émission Taratata, près de 50 artistes se réunissent au Zénith de Paris et se sont produits sur scène, en solo ou à plusieurs. Au programme, Bernard Lavilliers, Liam Gallagher, MC Solaar, Jane Birkin, Catherine Ringer ou encore Charles Aznavour. Animée par Nagui depuis sa création en janvier 1993, l'émission de musique a accueilli des centaines d'artistes français et internationaux au fil des ans. Supprimée à deux reprises (entre 2000 et 2005, puis entre 2013 et 2015), l'émission a fait les beaux jours des deuxièmes parties de soirée de France 2 puis de France 4.